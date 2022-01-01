Нардеп из группы Разумкова Дмитрук устроил потасовку на земельной комиссии Одесского горсовета

В Одесском горсовете 25 января должна была состояться депутатская комиссия по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельного правоотношения. На заседание пришел народный депутат Украины Артем Дмитрук в сопровождении полиции и сорвал комиссию, заявляя, что она нелегитимная.

Об этом сообщают в Telegram-каналах Одессы.

Сообщается, что на комиссии присутствовало четыре члена из шести. Отметим, 21 января Дмитрук уже срывал заседание комиссии. По его мнению, само собрание нелегитимно, поскольку в составе комиссии не соблюден пропорционально-квотный принцип – нет двух представителей партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь».

25 января, вначале заседания председатель собрания и депутат горсовета от фракции «Доверяй делам» Сергей Страшный отметил, что кворум есть, после чего перешел к повестке дня. В это время в кабинет вошел народный депутат Артем Дмитрук в сопровождении более 10 полицейских, в том числе полиции диалога. Между участниками произошли столкновения, после чего видео заседание остановилось. Впоследствии его скрыли и сейчас оно недоступно.

На нескольких опубликованных видео Дмитрук ведет себя скандально – он заходит в кабинет, толкает одного из присутствующих, потом вырывает микрофон у председателя комиссии. Еще одно видео показывает, как Дмитрук пытается прорваться в кабинет, перескакивая через столы.

Обновлено. В полиции Одесчины сообщили, что по предварительным данным столкновение произошло между депутатом Верховной Рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила людей, сопровождавших народного избранника, в зал заседаний.

В результате конфликта пострадали три охранника.

Сейчас на месте работают полицейские, опрашивающие свидетелей и участников конфликта и проводящие первоочередные следственные действия.

Событие квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса.

Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на месте происшествия.

Инцидент с участием Дмитрука с возмущениями прокомментировала Генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Если вы посмотрите этот видеоролик, может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актер отрывается от погони после ограбления банка. Однако нет – это реальная сцена переговоров украинского парламентария с представителями общины г. Одессы», – написала она в Facebook.

Она отметила, что сведения безотлагательно внесены в ЕРДР и обещает обязательно разобраться: кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал.

«По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти – за нами сейчас очень внимательно наблюдают из всех уголков планеты, мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть», – подытожила Генпрокурор.

Напомним, 16 ноября народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из фракции «Слуга народа». Дмитрук был избран в Раду Киевского района Одессы. Стоит отметить, что во время голосования за назначение Руслана Стефанчука главой ВР Дмитрук был единственным, кто проголосовал против. Также он вошел в межфракционное объединение в Раде, созданное экс-спикером Дмитрием Разумковым.

Стоит отметить, что Дмитрук не впервые попадает в скандалы. В декабре прошлого года несколько десятков человек во главе с Дмитруком устроили потасовку у входа в мэрию на Думской площади, пытаясь прорваться на сессию горсовета.

В июне в приемной Артема Дмитрука его охрана избила пришедших на прием инвесторов «Набережного квартала» Артема Ясинского и Алексея Юмашева. В итоге сам Дмитрук заявил, что у него нет охраны, и он не знает людей, которые избили посетителей его приемной.