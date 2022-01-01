Навального и его ближайших соратников объявили в России террористами и экстремистами

Власти России внесли оппозиционера Алексея Навального и его соратников Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади в список «террористов и экстремистов».

Соответствующие данные указаны на сайте Росфинмониторинга.

В реестр попали Руслан Шаведдинов, депутаты Томской городской думы Ксения Фадеева и Андрей Фатеев, бывшие координаторы штабов Навального в Уфе, Иркутске, Барнауле и Архангельске Лилия Чанышева, Захар Сарапулов, Вадим Останин и Егор Бутаков, а также бывший оператор ФБК Павел Зеленский.

Все счета этих людей заморозили.

Как известно, 20 августа 2020 года российского оппозиционера Навального экстренно госпитализировали с борта самолета в реанимацию с подозрением на отравление. Позднее Алексея Навального доставили на лечение в Германию. Лаборатория бундесвера по просьбе клиники «Шарите» исследовала личные вещи, образцы кожи и крови Алексея Навального — и нашла во всех из них следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Позже эксперты лабораторий трех стран, проводившие свои исследования независимо друг от друга, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Сам Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин. После этого Навальный опубликовал разговор с сотрудником ФСБ, который участвовал в его отравлении. 18 января оппозиционер вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Навальному грозит многолетнее тюремное заключение по делу «Ив Роше».

В начале 2021 года во многих городах России прошли митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Они сопровождались задержаниями и избиениями участников. По информации росСМИ, в этот день в России задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.

После возвращения Навального в Россию, было опубликовано расследование об императорском дворце Путина на строительство которого потратили 1,2 миллиарда. Отметим, что в фильме не говорилось о том, что юридически Путин владеет этим комплексом, а был сделан акцент на сокрытие реального владения при помощи подставных фирм.

Как известно, Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области, где отбывает наказание по делу «Ив Роше» – в феврале московский суд заменил условный срок политика на реальный. Приговор озвучили через две недели после возвращения оппозиционера из Германии, где он лечился от отравления, проведенного спецслужбами РФ.

Отметим, что российского оппозиционера Навального, находящегося в тюрьме, наградили премией Сахарова «За свободу мысли».