Дальнего родственника Назарбаева убрали с должности главы ЦИК Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Имашева с должности председателя Центральной избирательной комиссии страны.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Новым главой ЦИК президентским указом назначен сенатор Нурлан Абдиров. Имашев входит в клан бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Внук Назарбаева Нурали Алиев с 2003 года женат на дочери Имашева Аиде. Имашев возглавлял ЦИК с 2016 года.

Напомним, ранее в Казахстане два зятя Назарбаева перестали руководить крупными нефтяными и газовыми компаниями. Также ранее в Казахстане захотели переименовать столицу Нур-Султан.