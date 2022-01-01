«Я буду делать все возможное, чтоб больница функционировала», - Замазеева о ситуации в николаевской «инфекционке»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что решение о назначении исполняющего обязанности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» полномочно.

Об этом она сказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

Замазеева отметила, что решение Николаевской областной государственной администрации назначить исполняющую обязанности полномочно, а превышать свои собственные полномочия в данном случае она не будет.

— Относительно того, что распоряжение полномочно, я считаю, что это верно. На сегодняшний день выдача от меня каких либо распоряжений, того, что они требуют, это превышение полномочий, нарушение, предусмотренное статьей 55 Закона о местном самоуправлении. Все, что происходит сейчас, оно происходит в законном поле. Хотелось бы, чтоб в больнице быстрее наладили быт и работу, - сказала Замазеева.

Также она отметила, что бывшая руководительница КНП Светлана Федорова не установила генератор в больницу, что могло, в итоге, привести к ее закрытию, поскольку, по постановлению Совета национальной безопасности и обороны Украины, больницы без генератора не могут функционировать.

— Светлана Федорова не установила генератор, из-за этого деньги вернулись обратно в бюджет. А сейчас, согласно последнему постановлению СНБО, если больница не имеет установленного генератора, который обеспечивает бесперебойную работу, она не имеет права функционировать, потому что, в случае перебоев, каких-то разных форс-мажоров там действительно могут умереть люди. Но это не вопрос собственника, это вопрос облздрава – органа, который совершает политику в сфере здравоохранения, поэтому на своем уровне пусть они решают задачи. Я буду делать все возможное, чтоб больница функционировала, предоставляла качественный сервис, - отметила глава облсовета.

Напомним, из-за того, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не закупили генератор за счет денег из Госбюджета возникла угроза того, что больница останется без финансирования.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки». Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, которая обнаружила многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции. Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.

10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжились противостояния между новым и старым руководством больницы - бухгалтерия тормозила процесс выдачи необходимой для начисления зарплаты документации, а в больницу пришел скандальный киевский «активист».