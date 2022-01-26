В Парламенте хотят на год освободить от штрафов предпринимателей, которые установили у себя кассовые аппараты

В Раде зарегистрируют законопроект, которым хотят освободить ФЛП от штрафов по использованию кассовых аппаратов до конца 2022 года.

Об этом 26 января заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он сообщил, что физлиц-предпринимателей, для которых использование кассовых аппаратов (РРО) обязательно с 1 января, не будут штрафовать за нарушения до конца года.

Единственное условие – установить РРО или ПРРО (программные РРО) до 1 февраля 2022 года.

— Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лицам, не установившим РРО, при условии, что они их установят, - заявил Стефанчук.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности кассовые аппараты или их программные аналоги. Ранее николаевские налоговики рассказали о кассовых аппаратах для ФОПов и объяснили, что это нововведение удобно и упрощает работу.