Сокращение чиновников и главных распорядителей, и возможность ротации замов: Мэр Сенкевич представил новую структуру Николаевской мэрии

В среду, 26 января, мэр Николаева Александр Сенкевич вместе с управляющим делами Андреем Волковым представили рабочей группе новую структуру исполнительных органов Николаевского городского совета.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Волков заявил, что депутатам предлагается сократить общее количество чиновников с 1074 человек до 1010, а также сократить количество главных распорядителей бюджетных средств - с 21 до 14, а именно:

- Департамент предоставления административных услуг; - Департамент финансов; - Департамент труда и социальной защиты населения; - Департамент ЖКХ; - Департамент энергетики и энергоэффективности; - Управление образования; - Управление здравоохранения; - Управление культуры; - Управление физкультуры и спорта; - Управление капитального строительства.

И четыре администрации районов, однако они будут в их числе только в 2022 году. В 2023 году их исключат из перечня главных распорядителей средств.

Кроме этого, собираются создать единую кадровую службу, которая будет вести сотрудников всех подразделений мэрии и будет заниматься назначением руководителей большинства КП, кроме медицинских, образовательных и культурных, где имеется другой порядок назначения.

Также предложено создать единую бухгалтерию.

Мэр отметил, что в этот раз решили разъединить должности вице-мэра по вопросам ЖКХ и директора департамента ЖКХ, которые раньше занимал один человек - Сергей Коренев. Также Александр Сенкевич хочет предусмотреть ротацию своих заместителей, чтобы они были более универсальными.

Депутат Сергей Кантор поинтересовался, сколько денег удастся сэкономить благодаря такой структуре, на что мэр заявил, что окончательную сумму еще не просчитывали, потому что депутаты еще будут вносить свои изменения, и просчитав сразу, - это был бы «мартышкин труд».

Такой ответ Кантора не устроил. Он также считает, что нет смысла в каких-то изменениях, если по итогу экономия составит лишь десятки миллионов гривен.

Члены рабочей группы продолжают детально обсуждать каждое направление и вносят свои рекомендации.

Как известно, мэр собирается вынести готовую новую структуру мэрии на первую февральскую сессию.

Ранее сообщалось, в бюджете на 2021 год на содержание управленческого аппарата исполнительного комитета предусмотрено 440 миллионов гривен. Некоторые депутаты считают, что штат нужно сокращать, а сэкономленные бюджетные средства на зарплатах можно потратить на развитие города. Поэтому мэр Александр Сенкевич заявил, что новый депутатский корпус сможет выработать новую структуру органов городской власти.

Отметим, что в Николаевском горсовете нового созыва уже несколько раз поднимался вопрос сокращения количества чиновников. К примеру, депутаты от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» накануне бюджетной сессии заявили, что не будут поддерживать бюджет Николаева на 2021 год, в том числе, из-за огромных расходов на содержание чиновников.

Кроме того, в Николаевской мэрии пытались понять, как оптимизировать управленческий аппарат во время первого заседания рабочей группы по оптимизации структуры. Потом в Николаевской мэрии два часа обсуждали, как оптимизировать штат работников и решили заслушать еще ряд чиновников.

Напомним, Государственная аудиторская служба, которая проверила бюджет Николаева за последние два года и три месяца, пришла к выводу, что город за это время потерял 2,6 миллиарда гривен, из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений.

В частности, Государственные аудиторы выявили, что ряд структурных подразделений исполнительных органов Николаевского городского совет дублируют функции друг друга. И если оптимизировать штат чиновников, то ежегодно город будет экономить более 74,5 миллионов гривен на их содержании.

При этом, Сенкевич заявил, что госаудиторы, которые насчитали ущерб бюджету из-за большого штата мэрии, не приняли во внимание децентрализацию.

Позже мэр Сенкевич посетовал на подготовку подчиненных к аппаратному совещанию и решил, что нужно менять структуру мэрии и заявил, что собирается до конца года принять новую структуру горсовета.