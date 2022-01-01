Мариуполец, которого мэр Николаева планирует назначить директором ДЖКХ, проходит там стажировку и устроен помощником Сенкевича

Бывший руководитель «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко, которого мэр Николаева Александр Сенкевич планирует назначить на должность директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, сейчас работает помощником городского головы.

Об этом рассказал сам Сенкевич, в ходе презентации оптимизации структуры Николаевского городского совета.

– Хотел бы вам представить Дмитрия Мирошниченко, который здесь находится. Сейчас он работает на позиции помощника городского головы и сейчас проходит стажировку в Департаменте ЖКХ Думаю этот блок бдел наиболее обговариваемый, прошу его высказаться, если у него будут какие-то мысли по этому поводу, - сказал Сенкевич.

Напомним, что согласно декларации за год, которую подал как директор «Мариупольтеплосеть» и депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Мирошниченко проживает с супругой и двумя сыновьями. В его собственности имеется дачный домик на 32,3 квадратных метра и земельный участок площадью 512 квадратных метров. В собственности жены имеется квартира площадью 61.7 квадрата.

Дмитрий Мирошниченко ездит на двух легковушках: Nissan Note 1.4 2012 года выпуска и LINKOLN MKC 2015 года выпуска, которая в 2020 году ему обошлась в 616 тысяч гривен.

На должности директора «Мариупольтеплосеть», где проработал до ноября 2021 года, заработал 1 миллион 44 тысячи 599 гривен. Наличными он хранит 400 тысяч гривен.

Как известно, 10 августа, детективы НАБУ задержали вице-мэра Николаева и директора ДЖКХ Николаевского горсовета Сергея Коренева, а также его первого заместителя Александра Брыжатого. Они проходят главными подозреваемыми по делу о хищении 26 миллионов гривен при реконструкции площади Соборной.

Стоит отметить, что подписантом практически всех документов по реконструкции Соборной площади, которая была начата в 2018-ом году и до сих пор не введена в эксплуатацию, был Александр Брыжатый. Сами работы были начаты в мае 2019 года, когда директором ДЖКХ был уже Сергей Коренев.

Уже 19 августа мэр Николаева Александр Сенкевич по инициативе Коренева отстранил его от должности директора ДЖКХ, но оставил на позиции вице-мэра. При этом сферу ЖКХ, которую тот курировал ранее, вверил другому заместителю - Юрию Степанцу. К тому же, мэр Николаева поручил своему заму Кореневу, подозреваемому в хищениях на реконструкции Соборной площади, курировать сферу капстроительства.

А фигуранта дела Соборной площади Брыжатого трудоустроили в КП «Николаевские парки», которому на баланс передали все зеленые зоны города. В частности, мэр Сенкевич поставил его курировать тендерные закупки на КП «Парки».

Напомним, что временно и.о. директора ДЖКХ назначили Наталью Осецкую и накануне Нового года мэр Сенкевич заявлял, что в начале 2022 года ей начнут искать замену.

Отметим, что Сенкевич после передачи КП «Парки» всех скверов поставил туда руководить экс-директора «Мариупольавтодора», уволенного из-за коррупции.