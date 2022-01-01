В Китае вырезали финальную сцену из фильма «Бойцовский клуб» – вместо нее добавили титры о «победе полиции»

Финал культового американского фильма «Бойцовский клуб» был удален для зрителей в Китае и заменен экраном с сообщением о победе властей.

Об этом сообщает «ВВС».

В оригинальном финале Рассказчик (Эдвард Нортон) и Марла наблюдают через огромные окна за тем, как из-за взрывов рушатся небоскрёбы. Взрывы стали результатом заговора проекта «Разгром» – секты, которую создал главный герой (он же Рассказчик, он же Тайлер Дерден).

В Китае вместо взрывов зрителям показывают сообщение, в котором говорится, что полиция сорвала заговор, арестовала преступников и отправила Дердена в «приют для душевнобольных». Новый финал рассказывает зрителям:

«Благодаря подсказке, оставленной Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу. Его выписали из больницы в 2012 году».

Оригинальная сцена

В оригинале фильма полиция входит в число участников проекта «Разгром».

Напомним, что ранее в Китае цензура «зачистила» Винни-Пуха в соцсетях.