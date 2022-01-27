Ремонты школ, оборудование для больниц, строительство спортплощадок: Нардеп Пасичный отчитался за работу в 2021 году

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный продолжает отчитываться за работу в 2021 году.

Об итогах деятельности он сообщает у себя на странице в Facebook.

Пасичный сообщил, что субвенцию из Госбюджета в сумме 5,7 миллионов гривен направили на два медучреждения в области.

«Субвенцию из государственного бюджета на осуществление мер по социально-экономическому развитию отдельных территорий в размере 5 миллионов 790 тысяч гривен получил областной бюджет Николаевской области. Эти деньги были распределены Николаевскому областному клиническому госпиталю ветеранов войны и были направлены на приобретение системы рентгеновской диагностики. Также 2 миллиона гривен субвенции через областной бюджет получило это медицинское учреждение на приобретение другого современного медицинского оборудования», - написал нардеп.

6 миллионов направили на реконструкцию стадиона «Артания» в Очакове, 8,6 миллиона – на капитальный ремонт здания детского садика №3 Очаковского городского совета «Солнышко».

«Бюджет Николаевской городской территориальной общины получил более 1 миллиона гривен средств субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию. За эти средства приобретены интерактивные панели с OPS PC для шести общеобразовательных заведений города (школы №39, 52, 60, 31, 22, экономический лицей №2). Кроме того, 400 тысяч гривен направлено на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием ОШ №39», - сообщил Пасичный.

Помимо этого, нардеп направил субвенции на ремонты дороги, детских игровых и спортивных площадок.

«Также способствовал выделению почти трех миллионов 700 тысяч гривен бюджета Николаевской городской территориальной громады. Субвенция пошла на капитальный ремонт дорожного покрытия дороги на улице Январева; капитальный ремонт детской игровой и спортивной площадки на ул. Мореходная, 7; разработка проектно-сметной документации по четырем спортивным площадкам в Заводском районе Николаева. Уже в этом году благодаря государственной субвенции планируется построить еще четыре спортивных площадки в микрорайоне Намыв. Денежные средства на эти цели уже выделены», - отметил Александр Пасичный.

Напомним, ранее народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасечный рассказал, как много усилий пришлось приложить, чтобы спортивный городок в парке Победы передали в коммунальную собственность Николаева.