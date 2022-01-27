«Руководители просто грабили и вывозили урожай, а людей оставляли без зарплаты»: нардеп Чорноморов о том, почему нужно уволить главу ФГУ

Народный депутат Украины Артем Чорноморов с трибуны Верховной Рады призвал коллег поддержать увольнение с должности главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

О причинах того, почему необходимо уволить главу ФГУ нардеп Чорноморов написал на своей странице в Facebook.

«Не могу сказать что-то плохое или положительное о главе Фонда государственного имущества Дмитрии Сенниченко. Потому что его оценка дается не как человеку, а как управленцу и аграрный комитет все решил еще в сентябре и вынес свой приговор, когда большинством голосов выразил недоверие господину Сенниченко.

Чорноморов назвал предприятия, по управлению которыми есть вопросы.

«Было много выводов подкомитетов по экономическому и финансовому развитию аграрных предприятий, которые перешли в управление Фонда госимущества, где изо дня в день менялись руководители, чтобы «замести» следы деяний. На моем округе, на округе моего коллеги Пасечного, на ГП «Степное», ГП «Виноградная долина» руководители просто грабили и вывозили урожай, а людей оставляли без зарплаты», - заявил Чорноморов.

Также он отметил, что обратился к коллегам с просьбой поддержать увольнение Сенниченко.

«Выступая с трибуны Верховной Рады обратился к коллегам и отметил, что только на наших плечах лежит данное Конституцией право контроля над исполнительными органами власти. Попросил взвешенно подойти к вопросу актуальности нахождения господина Сенниченко на этой важной для нашего государства должности», - заявил нардеп.

Ранее народный депутат Украины Артем Чорноморов заявлял, что работа главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко в части вопроса управления аграрными предприятиями, которые были переданы Кабмином в ФГУ, заключается в хаотичном назначении новых руководителей под сбор урожая.