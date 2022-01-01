Премьер Украины за год получил 34 официальных подарка: несколько наборов запонок, шахматы и скульптуры

В течение 2021 года Денис Шмыгаль как премьер-министр Украины получил 34 подарка, которые считаются «подарками государству» и переданы в Музей истории правительств Украины.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Секретариат Кабинета министров.

Среди подарков:

- скульптурное панно «Милосердие, принятие и братство», книга «Человеческое братство за мир и всеобщие ценности» от Папы Римского Франциска;

- серебряная монета в футляре номиналом 100 LEI и книга «Moldova si cele 7 minuni ale ei» от президента Молдовы;

- шахматы от премьер-министра Грузии;

- картина «Старый Тбилиси», вино IBERIULI от главы парламента Грузии;

- стеклянная кубическая композиция Gelle Fra от премьер-министра Люксембурга;

- панно «Церкви» от премьер-министра Словакии;

- серебряные запонки от премьер-министра Эстонии;

- запонки от премьер-министра Хорватии;

- серебряная рама для фото от вице-премьер-министра – министра иностранных дел Бельгии;

- набор серебряных запонок и зажим для галстука от главы Сейма Латвии;

- серебряные запонки в футляре от министра иностранных дел Литвы;

- набор из девяти монет разного номинала, серебряная монета номиналом 20 евро и книга «Музеи Ватикана: 100 работ, которые нельзя пропустить») от государственного секретаря Святого Престола;

- сувенирная медаль и набор ручек от президента Ландтага федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия;

- статуэтка-барельеф Карла I Великого от премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия;

- декоративный поднос от сенатора США;

- книга «Кахеты. Путешествие с Серго Эдишерашвили» от губернатора региона Кахети;

- книги «Русудан Петвиашвили», «Архитектура города Телави» и «Кахетии» от мэра города Телави;

- вышитая икона Иисуса Христа от настоятеля монастыря Джвари;

- икона Божией Матери с Иисусом Христом от Каталикоса-Патриарха всей Грузии Илии II;

- набор значков от посла КНР в Украине;

- книга «Национальная академия сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного» от начальника Академии сухопутных войск;

- макет ракеты Firefly Alpha от коллектива компании Firefly;

- картина от руководства Международного центра миротворчества и безопасности;

- книга «Чернобыль. Память» от директора КП «Львовский областной специализированный центр радиационной защиты населения».

Напомним, что в 2020 году Шмыгалю вручили 30 подарков, от фарфоровых сервизов до ручки Parker с логотипом ОГА.