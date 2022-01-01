Премьер Украины за год получил 34 официальных подарка: несколько наборов запонок, шахматы и скульптуры

В течение 2021 года Денис Шмыгаль как премьер-министр Украины получил 34 подарка, которые считаются «подарками государству» и переданы в Музей истории правительств Украины.
Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Секретариат Кабинета министров.
Среди подарков:
- скульптурное панно «Милосердие, принятие и братство», книга «Человеческое братство за мир и всеобщие ценности» от Папы Римского Франциска;
- серебряная монета в футляре номиналом 100 LEI и книга «Moldova si cele 7 minuni ale ei» от президента Молдовы;
- шахматы от премьер-министра Грузии;
- картина «Старый Тбилиси», вино IBERIULI от главы парламента Грузии;
- стеклянная кубическая композиция Gelle Fra от премьер-министра Люксембурга;
- панно «Церкви» от премьер-министра Словакии;
- серебряные запонки от премьер-министра Эстонии;
- запонки от премьер-министра Хорватии;
- серебряная рама для фото от вице-премьер-министра – министра иностранных дел Бельгии;
- набор серебряных запонок и зажим для галстука от главы Сейма Латвии;
- серебряные запонки в футляре от министра иностранных дел Литвы;
- набор из девяти монет разного номинала, серебряная монета номиналом 20 евро и книга «Музеи Ватикана: 100 работ, которые нельзя пропустить») от государственного секретаря Святого Престола;
- сувенирная медаль и набор ручек от президента Ландтага федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия;
- статуэтка-барельеф Карла I Великого от премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия;
- декоративный поднос от сенатора США;
- книга «Кахеты. Путешествие с Серго Эдишерашвили» от губернатора региона Кахети;
- книги «Русудан Петвиашвили», «Архитектура города Телави» и «Кахетии» от мэра города Телави;
- вышитая икона Иисуса Христа от настоятеля монастыря Джвари;
- икона Божией Матери с Иисусом Христом от Каталикоса-Патриарха всей Грузии Илии II;
- набор значков от посла КНР в Украине;
- книга «Национальная академия сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного» от начальника Академии сухопутных войск;
- макет ракеты Firefly Alpha от коллектива компании Firefly;
- картина от руководства Международного центра миротворчества и безопасности;
- книга «Чернобыль. Память» от директора КП «Львовский областной специализированный центр радиационной защиты населения».
Напомним, что в 2020 году Шмыгалю вручили 30 подарков, от фарфоровых сервизов до ручки Parker с логотипом ОГА.