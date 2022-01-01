Главный архитектор Николаева теперь сможет сам решать, кто будет представлять интересы департамента в суде

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал теперь сможет сам решать, кто будет представлять интересы департамента в суде.

Такими полномочиями Цымбал наделили депутаты Николаевского городского совета, которые поддержали в ходе сессии, в четверг, 27 января изменения в «Положение о департаменте архитектуры и градостроения».

«Для осуществления представительства в судах интересов департамента, в том числе в порядке самопредставительства без дополнительного предоставления полномочий (доверенности), работники департамента имеют право осуществлять от его имени все права участника дела (сторон и третьих лиц), кроме подписания иска, права отказа от иска (всех или части исковых требований), признания иска (всех или части исковых требований), изменения предмета или оснований иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, обеспечение иска (доказательств) и отмены мер обеспечения иска, заключения мирового соглашения сторон, обжалования судебных решений в определенных законом случаях (подписание и подача апелляционных и кассационных жалоб, заявлений о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам)», - говорится в принятом решении.

Также отдельно указывается, кто может утверждать перечень работников, которые будут представлять интересы департамента архитектруры в судах.

«Перечень работников департамента, осуществляющих представительство интересов департамента в судах порядке самопредставительства без дополнительного уполномочия (доверенности), утверждается приказом директора департамента», - говорится в решении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что торговый центр возле междугороднего автовокзала создаст там более современный вид, потому что сейчас выглядит эта территория неинтересно.