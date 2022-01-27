На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными, сообщают о раненых

На границе Киргизии и Таджикистана вечером 27 января произошла перестрелка между военными. В результате инцидента есть раненые.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Огонь открывали пограничники Киргизии и Таджикистана на участке в местности Торт-Кочо Баткенского района. Как отмечается, одна из сторон применяла минометы и гранатометы. Известно о трех раненых таджикских военных.

Обе стороны в начале вооруженного конфликта обвиняют друг друга. На место инцидента уже выехали представители двух стран для деэскалации ситуации. Жители приграничных районов начали покидать свои дома из-за перестрелки. Киргизия и Таджикистан стягивают к границе дополнительные войска.

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Напомним, вооруженные конфликты на границе Киргизии и Таджикистана возникают периодически. Последняя эскалация с десятками погибших произошла в апреле прошлого года на одном из спорных участков.