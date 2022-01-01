Зеленский принял отставку Балана и назначил временного командующего Нацгвардией

Юрий Лебедь Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины.

Указ о назначении опубликован на официальном сайте президента.

Владимир Зеленский принял отставку генерал-полковника Николая Балана с должности командующего Нацгвардией. Как известно, Балан подал в отставку после того, как 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий Национальной гвардии расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще столько же получили ранения.

Следующим указом Президент Украины назначил Юрия Лебедя и.о. командующего НГУ.

«Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

Справка

Юрий Лебедь – генерал-лейтенант. Родился в городе Сумы 2 мая 1967 года.

В 2004 году окончил Национальную академию обороны и получил оперативно-тактический уровень подготовки (магистр). Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Весной 2014 года Нацгвардия сообщала, что Лебедя в Донецке похитила «группа неизвестных». Через несколько дней его освободили. Тогда Лебедь занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии и находился в звании полковника.

В 2016 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга.

13 июня 2019 года назначен заместителем командующего НГУ.