Зеленский принял отставку Балана и назначил временного командующего Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины.
Указ о назначении опубликован на официальном сайте президента.
Владимир Зеленский принял отставку генерал-полковника Николая Балана с должности командующего Нацгвардией. Как известно, Балан подал в отставку после того, как 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий Национальной гвардии расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще столько же получили ранения.
Следующим указом Президент Украины назначил Юрия Лебедя и.о. командующего НГУ.
«Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.
Справка
Юрий Лебедь – генерал-лейтенант. Родился в городе Сумы 2 мая 1967 года.
В 2004 году окончил Национальную академию обороны и получил оперативно-тактический уровень подготовки (магистр). Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Весной 2014 года Нацгвардия сообщала, что Лебедя в Донецке похитила «группа неизвестных». Через несколько дней его освободили. Тогда Лебедь занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии и находился в звании полковника.
В 2016 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга.
13 июня 2019 года назначен заместителем командующего НГУ.