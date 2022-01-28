Два депутата Николаевского облсовета от «СН» выступили против создания рабочей группы, которая изучит законность претензий Очакова на часть Кинбурнской косы

Депутаты от фракции «Слуга Народа» Николаевского областного совета Игорь Савченко и Владислав Мартыченко, будучи членами комиссии по вопросам экологии, решили не голосовать за рабочую группу, цель которой – изучить Генеральный план Очаковской громады, в который должны войти рекреационные земли Кинбурнской косы.

Об этом шла речь в пятницу, 28 января, в ходе комиссии по вопросам экологии и комиссии по вопросам законности Николаевского областного совета.

Обсуждая вопрос законности Генплана, депутат-член комиссии от фракции «Оппозиционная платформа - «За життя» Денис Андреев спросил у заместителя Очаковского городского головы Алексея Васькива, зачем расширять территорию громады за счет кефальных озер, островной и прибережной зоны. Васькив же ответил, что природоохранная территория «изыматься» не будет.

— Мы за счет территорий ничего не увеличиваем, у нас по Генплану предусмотрено расширение границ без изъятия основных природопользователей. Все остальные земли относятся к природным заповедникам – и «Белобережье Святослава», и национальный природный парк, и любое государственное ведомство, мы не изымаем. А то, что они идут в границы населенных пунктов, это законодательством не запрещено, - сказал Васькив.

Глава комиссии, депутат Николаевского облсовета от фракции «Европейская солидарность» Алла Ряжских поинтересовалась, каким образом сохранится статус природоохраняемых территорий, если в планах застроить часть зон.

— Если земля будет вам передана по закону в коммунальную собственность, это не исключает ее статус, понимаете? Статус территории останется природно-заповедной зоной. Это первое. Второе – есть закон о природно-заповедной зоне. И что у нас там пишется в статье 7? Что запрещается любая деятельность, которая может негативно влиять на состояние природных объектов. Если вы планируете в своем проекте 650 домов вокруг орхидейного поля, как это будет влиять на зону природоохранного фонда? – спросила Ряжских.

Васькив, в ответ на это, заявил, что в плане этого нет. Депутат от фракции «Пропозиція» Александр Мосин поинтересовался, зачем тогда расширять территорию за счет рекреационных зон. Также он спросил, зачем в плане предусмотрена застройка, если плотность населения не увеличивается. Васькив проигнорировал первый вопрос, ответив на второй. Он отметил, что пока это только в планах.

Депутат от фракции «Слуга Народа» Игорь Савченко, в свою очередь, заявил, что поддерживает сторону очаковской громады, отметив, что территории должен кто-то контролировать.

— Я считаю, что они должны быть подконтрольные, есть совет, есть депутаты, есть надзор. И, действительно, если там будет нормальная команда, и она будет работать в правильном русле, там не будет ни пивных палаток, ничего, - отметил Савченко.

Несколько депутатов отметили, что территория косы застраивается незаконными развлекательными заведениями, люди мусорят, рекреакционные зоны не убирают. Руководитель регионального ландшафтного парка Кинбурнской косы Зеновий Петрович, в свою очередь, заявил, что это неправда.

— Это очередной фейк, который городской совет в нашу сторону закидывает. Там не только мы, там и национальный парк, там и Черноморский биосферный заповедник. Если бы мы не вывозили отходы, которые там накапливаются, то на протяжении 30 лет нашего существования там было бы уже их горы и никто бы не ездил на Кинбурнскую косу, - сказал Петрович.

Он отметил, что РЛП – это небольшая часть косы, около двух тысяч гектар суши. Также он задался вопросом, зачем необходимо такое масштабное увеличение территорий громады.

— Генпланы разрабатываются на основании ДБН (державно-будівельні норми - ПН). В данном плане в ДБН четко определено, какая территория может быть присоединена к населенному пункту, чем это регламентируется. Должна быть, кроме населенного пункта, территория за пределами населенного пункта. В данном случае вся территория РЛП включается в населенный пункт, плюс часть территории национального парка, и часть биосферного заповедника, - отметил Петрович.

Также он заявил, что в одной из редакций Генплана территория природно-заповедной зоны прописывается по-разному. При этом, в плане предусматривается расширение границ на 319 участков. Депутат облсовета от фракции «Слуга Народа» Владислав Мартыченко поддержал своего коллегу Савченко, заявив, что у территорий должен быть свой хозяин.

— Больше развлекательных объектов находятся на территории «Белобережья Святослава». Проблема вывоза мусора есть. Скважины бьются. Прокуратура завела много дел по этим объектам. Если природо-заповедный фонд отойдет в собственность громады и громада будет заботиться об этих вопросах, так будет лучше, - сказал Мартыченко.

Ряжских, в свою очередь, отметила, что Государственная экологическая инспекция, управлением которой до недавнего времени руководил Мартыченко, тоже должна контролировать сохранение этих территорий.

— Есть такое понятие – режим охраняемой территории. Мы все бегаем вокруг и мы говорим, что есть такое понятие. И надзор для контроля территории кто у нас совершает? Государственная экологическая инспекция. То есть, вы тоже должны принимать участие, давать свои замечания этому Генплану, чтоб мы понимали, что все законно, что орхидейное поле не застроится, что очистные сооружения не будут строиться в Геродотовом лесу. Я тоже за развитие. Но за развитие соответственно закону, и соответственно здравого смысла, - сказала Алла Ряжских.

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Георгий Решетилов, при этом, отметил, что территории все равно передадут в Очаковский городской совет, поскольку это предусмотрено законом. Несколько депутатов ответили, что вопрос не в том, что их передадут, а в том, что Очаковский горсовет намеревается делать на этих территориях.

В итоге, Алла Ряжских предложила проголосовать за создание рабочей группы, которая проанализирует Генеральный план и предоставит свои замечания. Состав группы необходимо собрать до 5 февраля, план-график заседаний – до 15 февраля. При этом, Савченко и Мартыченко, в ходе голосования, выступили против создания рабочей группы, но голосов остальных членов комиссии хватило, чтоб вопрос, все же, решился положительно. При этом, на комиссии обратили внимание на то, что в Очаковском горсовете так и не предоставили план облсовету. В ходе заседания Васькив посоветовал членам комиссии «мониторить сайт горсовета».

Напомним, в Николаевском областном совете решили не обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинет Министров и Верховную Раду Украины из-за расширения земель Очакова и территориальных общин за счет Кинбурнской косы.

Также напомним, ранее в Николаевской ОГА заявили, что Очаков не сможет расширить свои территории за счет Кинбурна, пока не пройдет экологическую экспертизу.

В то же время, в Очаковском городском совете заявили, что хотят расширить свои территории за счет рекреационных и заповедных земель Кинбурнской косы, чтоб привести их в порядок, поскольку за ними, по их словам, присматривают ненадлежащим образом.

В свою очередь, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что очаковские власти хотят упорядочить земельную документацию и определить границы территорий, но использовать заповедные земли не по назначению им никто не даст.