Рада приняла законопроект, по которому украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг, а магазинам – возмещать аренду

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6287, который вводит книжные сертификаты для украинцев и возмещение аренды книжным магазинам. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания парламента.

Законопроект предусматривает, что сертификат на покупку книг — это условный чек от государства на определенную сумму, которую можно будет потратить на литературу на украинском языке. В документе указан размер 0,3 от прожиточного минимума, что на сегодня составляет 744,3 гривен.

Сертификат можно будет бесплатно получить дважды: первый раз при выдаче свидетельства о рождении, а второй — при оформлении ID-карты в 14 лет. Предполагается, что книжный подарок будет доступен как в бумажном, так и в электронном варианте.

Известно, что обе нормы должны заработать с начала 2023 года.

Напомним, что вакцинированные украинцы чаще всего тратят «президентскую тысячу» на книги, кино и железнодорожные билеты.