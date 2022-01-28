Рада приняла законопроект, по которому украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг, а магазинам – возмещать аренду

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6287, который вводит книжные сертификаты для украинцев и возмещение аренды книжным магазинам.
Об этом стало известно из прямой трансляции заседания парламента.
Законопроект предусматривает, что сертификат на покупку книг — это условный чек от государства на определенную сумму, которую можно будет потратить на литературу на украинском языке. В документе указан размер 0,3 от прожиточного минимума, что на сегодня составляет 744,3 гривен.
Сертификат можно будет бесплатно получить дважды: первый раз при выдаче свидетельства о рождении, а второй — при оформлении ID-карты в 14 лет. Предполагается, что книжный подарок будет доступен как в бумажном, так и в электронном варианте.
Известно, что обе нормы должны заработать с начала 2023 года.
Напомним, что вакцинированные украинцы чаще всего тратят «президентскую тысячу» на книги, кино и железнодорожные билеты.