Скандальный «Экотранс» в очередной раз не пустил инспекторов сделать замеры – в облсовете попросили у ОГА аннулировать разрешение на выбросы

Скандальный николаевский завод «Экотранс» продолжает мешать инспекторам из Государственной экологической инспекции проводить замеры шума и количества выбросов.

Об этом шла речь в пятницу, 28 января, в ходе комиссии по вопросам экологии Николаевского областного совета.

Во время обсуждения вопроса начальник отдела атмосферных выбросов экоинспекции Виталий Орловский рассказал, что в ведомстве запланировали проверку. Ранее жители района жаловались на усиление неприятного запаха и шума, доносящегося с завода. По итогам жалоб инспекторы решили сделать замеры, но у них не получилось – на завод их не пустили. Причина якобы заключалась в том, что на заводе посчитали недопустимой проверку при подобной температуре воздуха.

— Мероприятие не было проведено, честно говоря, по непонятным причинам. Сначала предприятие допустило к проверке, подписало направление на проведение внеплановой проверки, заявили, что с 10 по 13 января планируется остановка предприятия… С руководством было обговорено, что с 15 января они входят в режим, с 17 числа мы можем осуществить контроль. Но 17 числа предприятием было отказано. Но, когда мы сложили акт об отказе, предприятие сложило свои возражения, мол, температурный режим не позволяет совершать замеры, там было меньше +5, - рассказал Орловский.

В целом, как сообщил Орловский, их не пускали на завод около пяти раз. Депутат облсовета от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Денис Андреев отметил, что это повод для обращения в правоохранительные органы.

— Мы видим системный недопуск, это лишение контролирующих функций по выбросам в окружающую среду, я думаю, что это, наверное, уже основание для того, чтоб начать процедуру аннулирования ранее предоставленного разрешения, - сказал Андреев.

Глава комиссии, депутат от фракции «Европейская солидарность» Алла Ряжских, в свою очередь, возмутилась тем, что диалог с заводом длится уже год, но предприятие, судя по всему, не готово работать в законном поле. Помимо этого, стало известно, что завод не предоставил все необходимые документы относительно проведенного ремонта-реконструкции.

Депутат от фракции «Слуга Народа» Игорь Савченко, ранее выступавший против обращения в суд относительно деятельности «Экотранса», на этот раз тоже возмутился – раньше он предлагал засадить буферную зону между предприятием и жилым сектором деревьями и даже готов был бесплатно дать саженцы. Но его предложением не воспользовались. Депутат от фракции «Слуга Народа» Владислав Мартыченко, в свою очередь, уточнил у Орловского, под какую статью подпадает нарушение о недопуске инспекторов на территорию завода. Орловский отметил, что нарушение оборажено в статье 238 Уголовно-процессуального кодекса Украины «Сокрытие или искажение сведений об экологическом состоянии или заболеваемости населения». Собственно, на эту статью и сослались инспекторы, составив акт о недопуске на завод.

— Раньше Госэкоинсекция подавала заявление о преступлении или по недопуску на основании того, что оказывалось сопротивление. Но криминальное производство не открывалось, потому что, естественно, инспекторов никто не калечил, поэтому оно все уходило в утиль. Сейчас посмотрим, - отметил Мартыченко.

В связи со всеми обстоятельствами, члены комиссии решили обратиться в управление экологии Николаевской областной государственной администрации с предложением аннулировать разрешение на выбросы, которое завод получил в октябре 2019 года, и обратиться с этим заявлением в суд.

Напомним, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что на заводе «Экотранс» провели «реконструкцию-ремонт» на 36 миллионов, но подтверждающие документы показать отказался.

Напомним, в микрорайонах Намыв и Лески назревает экологическая проблема, которая заключается в том, что предприятие «Экотранс», расположенное недалеко от жилых домов, сильно увеличило мощности, завод работает круглосуточно, а запах и шум мешает жителям. Подробнее об этом можете узнать в статье. В конце марта стало известно, что Николаевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск от Николаевской облгосадминистрации на завод «Экотранс» с просьбой аннулировать разрешение на выбросы опасных веществ.

Суд заслушал позиции сторон по делу об аннуляции разрешения ООО «Экотранс» на выброс отходов, и исследовал письменные доказательства. По итогу предприятию было предложено предоставить документацию касательно закупки и монтажа элементов оборудования. В заседании также звучало, что по результатам проверки на одном из источников (котельной) выбросы чадного газа и пыли превышены на 11 и 16% соответственно.

Также напомним, на «Экотранс» в конце 2020 года не пустили проверяющих от Госэкоинспекции. После этого полиция открыла дело по факту загрязнения окружающей среды заводом «Экотранс» и провела там обыски. Позже, в николаевской полиции рассказали об итогах обысков на маслоэкстракционном заводе. А депутат Николаевского облсовета от партии «наш Край» Юрий Кормышкин, которому принадлежит завод, заявил, что обыски на предприятии «Экотранс» являются политическим давлением на партию «Наш край».

25 февраля экологическая инспекция подтвердила наличие загрязнений возле ООО «Экотранс». Земельный участок находится в коммунальной собственности, а в реестре права на недвижимое имущество зарегистрировано договор аренды с ООО «Грант-Н» – этом предприятию направлена ​​претензия о возмещении убытков в размере почти 315 тысяч гривен.

Позже глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что скандальный завод «Экотранс» в мае закрывается на реконструкцию.

Напомним, ранее комиссия уже отказывала по аналогичным вопросам скандальному «Экотрансу» и просило земельное управление отозвать эти вопросы из повестки сессии.

Позже депутаты Николаевского горсовета сняли с повестки дня вопрос о продлении аренды земли скандальному заводу «Экотранс», потому что предприятие не соблюдает экологическое законодательство.