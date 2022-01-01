НАБУ и САП на «горячем» задержали нардепа от «СН»: тот взял 558 тысяч гривен за решение вопроса по закупкам больницы

Детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

О задержании сообщила пресс-служба НАБУ.

«Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», - говорится в сообщении.

Как написал на своей телеграм-канале Сергей Лещенко, речь идет о народном депутате от «Слуги народа» Сергее Кузьминых.

«Детективы НАБУ задержали нардепа от Слуги народа Сергея Кузьминых, сообщают наши инсайдеры. Якобы предварительная квалификация - получение/вымогательство взятки. Речь идет якобы от откате 30 процентов (около двух 10 миллионов гривен) на закупке оборудования для больницы», - написал Лещенко.

Согласно информации с сайта Верховной Рады Украины, Сергей Кузьминых член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Также он является председателем подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Как сообщают СМИ Сергей Кузьминых известен как брат украинского военного, одного из «киборгов» (участников обороны Донецкого аэропорта), подполковника Олега Кузьминых. Последний командовал подразделением «киборгов» и 20 января 2015 года попал в плен пророссийских боевиков. Был освобожден из плена 22 мая 2015 года, после чего вернулся в Житомир.После возвращения из плена создал благотворительную организацию «Фонд Братьев Кузьминых». Фонд предоставляет адресную помощь пострадавшим в результате боевых действий, а также реабилитацией украинских бойцов, вернувшихся с фронта.