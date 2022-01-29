«Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии»: Арахамия прокомментировал задержание нардепа от «Слуги Народа» Кузьминых

Глава фракции партии «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что задержание народного депутата Сергея Кузьминых стало шоком для партии, однако если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону.

Заявление Арахамии распространила пресс-служба «Слуги Народа».

– Дорогие друзья, мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народный депутат Сергей Кузьминых задержал НАБУ. Нас эта новость повергла в шок, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата «киборгов» Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия, – заявил Арахамия.

Но, по словам главы фракции, если Кузьминых совершил инкриминируемое ему преступление, «то должен понести ответственность по закону».

– И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого, – заявил глава парламентской фракции «Слуга Народа».

– Поэтому мы приветствуем усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений. Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных, – резюмировал Давид Арахамия.

Напомним, детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга Народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Как известно, с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Инициаторами законопроекта были нардепы от партии «Слуга Народа». Парламент принял его во втором чтении в декабре 2019 года. Вскоре законопроект подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит омтетить, что отмена депутатской неприкосновенности была одним из пунктов предвыборной программы партии «Слуга Народа».