«Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать», - Президент Зеленский обратился к иностранным дипломатам

Украина в нынешнее непростое время нуждается в личном присутствии союзников, безопасности, усилении экономической устойчивости и уверенности мира в нашем государстве.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств, сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава государства акцентировал, что руководство Украины осознает все возможные риски и угрозы и понимает, что и как делать для их преодоления.

- Последние недели мир ощущает угрозу начала масштабной эскалации. Что на этот счет Украина может сказать миру? Мы живем так последние восемь лет. Это констатация фактов, о которых мы говорим последние восемь лет, – подчеркнул Президент. - Мы всегда готовы к любому сценарию. Но мы, Украина, всегда стремимся к одному – это мирное урегулирование дипломатическим путем.

Владимир Зеленский отметил, что нагнетание тревоги наносит Украине не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия. Поэтому, по словам Президента, сегодня Украина, прежде всего, нуждается в личном присутствии союзников и партнеров в нашем государстве.

- Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать. Как именно? Самое простое – быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами бок о бок. Дипломатические миссии, которые в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие – многозначительнее и красноречивее тысячи слов, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что на мероприятии присутствовало 80 представителей иностранных государств и международных организаций, и такая поддержка дает твердую надежду на предстоящую деэскалацию и мирное урегулирование. Владимир Зеленский также выразил благодарность партнерам Украины за безопасность, военную помощь и поддержку в усилении экономической и финансовой устойчивости.

- Я благодарен тем государствам, которые уже заявили о готовности оказать Украине именно такую ​​поддержку. Но еще одна форма помощи, которая по своему значению не уступает вооружению и финансам – это мировая уверенность в Украине. Сигналы о стабильности, надежности Украины как партнера. Тем более, когда для этого есть все основания, – заявил он.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за участие в первом саммите Крымской платформы и заключения последнего саммита НАТО в Брюсселе, подтвердившего перспективу членства Украины, и выразил надежду, что на следующем саммите Альянса в Мадриде наше государство получит четкие ответы на конкретные вопросы. Также он призвал 20 стран ЕС поддержать европейскую перспективу Украины.