Преследуют по политическим мотивам: Интерпол отказал России в розыске украинского режиссера Лавренчука

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказала России в розыске украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука. В декабре его задерживали в Италии по требованию российской стороны.

Об этом в Telegram сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Национальная полиция обратилась в Интерпол, чтобы выяснить правомерность использования Россией информационной системы Интерпола, в результате чего был задержан Лавренчук.

Денисова отметила, что согласно ответу Нацполиции, данные Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу российского бюро, были удалены из-за несоответствия положениям ст. 3 Устава. Это означает, что Лавренчука преследуют по политическим мотивам.

Напомним, ранее Лавренчука по запросу РФ задержали в Неаполе и поместили под стражу. Россия требует экстрадиции Лавренчука. РФ обвиняет Лавренчука, который с 1998 по 2014 год жил, учился и работал в Москве, в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Лавренчук заочно арестован в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере, но не разглашают деталей.

Позже задержанного в Италии украинского режиссера отпустили под домашний арест.