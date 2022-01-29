В начале февраля в Украину для переговоров прибудут сразу пять лидеров иностранных государств и министров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе посетит Украину для укрепления дипломатических отношений на фоне обострения ситуации с Россией.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на The Guardian.

После этого Джонсон планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

- Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе, - отметил представитель Даунинг-стрит.

СМИ также отмечает, что Джонсон считает возможным вариант расширения новых войск НАТО для сдерживания агрессии Москвы против Украины. Кроме того, с понедельника в Британии могут заявить о решении ужесточить антироссийские санкции, если РФ начнет вторжение в Украину.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибудет в Украину с рабочим визитом во вторник, 1 февраля. Моравецкий встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7-8 февраля и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины в рамках «нормандского формата».

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается посетить Украину в начале февраля.