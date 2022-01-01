Президент Токаев не хочет международного расследования январских протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не видит необходимости проводить международное расследование январских событий в Казахстане.

Об этом он заявил в интервью гостелеканалу Хабар24 в субботу, 29 января, передает Казинформ.

"Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии", – сказал он.

Токаев отметил, что спокойно относится к резолюции Европарламента по событиям в Казахстане и напомнил, что она носит рекомендательный характер.

"Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем абсолютно необъективную, преждевременную в данном случае. Мое отношение к этой резолюции абсолютно спокойное. Я сам заинтересован в том, чтобы мы получили правду. Эта резолюция продиктована лоббистами, они работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав серьезные большие деньги в стране, и сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", – заявил казахский лидер.

Напомним, что в Казахстане со 2 января проходили массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивление, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

Также сообщалось, что украинцев нет среди пострадавших и задержанных во время митингов и беспорядков.

13 января в Казахстане начался вывод войск ОДКБ – процесс должен завершится до 23 января.

Кроме этого в Казахстане задержали вице-министра энергетики, подозреваемого в необоснованном повышении цен на газ.

Власти Казахстана заявили, что во время протестов и беспорядков погибли 225 человек.

Также сообщалось, что в Казахстане ущерб после массовых протестов оценили в $313 миллионов.