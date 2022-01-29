В Чехии уничтожили секретный отчет о взрывах на военных складах во Врбетице

Канцелярия президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный документ о взрывах во Врбетице в 2014 году. По этому факту полиция начала проверять обстоятельства уничтожения документа.

Об этом сообщает "Радио Прага".

В документе содержались данные о причастности к унесшим жизни двух человек и нанесшим огромный финансовый ущерб взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.

Секретный документ, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с некоторыми иными документами.

Об уничтожении документа чешской контрразведкой полиция узнала в ходе проверки соблюдения резиденцией президента режима работы с такого рода данными.

Напомним, как Чехия решила выслать 18 российских дипломатов и обвинил РФ в организации взрыва военного склада. Выяснилось, что к взрыву на складах вооружения в восточной части Чехии причастны сотрудники российского ГРУ Петров и Боширов. Их объявили в розыск.

Украина поддержала решение Чехии о высылке российских дипломатов. ЕС также считает обоснованными подозрения Чехии в причастности РФ к взрыву склада боеприпасов.

Отметим, что президент Чехии Милош Земан 25 апреля заявил, что правоохранители рассматривают две версии взрывов: неосторожное обращение с оружием и вмешательство иностранной разведки.

Позже вице-премьер-министр, министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек заявил, что у чешских спецслужб и полиции нет других версий взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, кроме как причастность российского ГРУ.

Также в СМИ опубликовали расследование, что сотрудники Главного разведывательного управления РФ также находились в Болгарии в то время, когда там произошла серия взрывов на военных складах. Еще в одном журналистском расследовании рассказывалось, что офицеры ГРУ из войсковой части 29155 охотились за болгарским торговцем оружием Емельяном Гебревым, так как он был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины во время российского вторжения. После того как подрыв боеприпасов в Чехии не помог ГРУ предотвратить поставки, они дважды пытались (и снова безуспешно) убить Гебрева нервно-паралитическим веществом.

Позже прокуратура Болгарии сообщила, что подозревает шестерых граждан РФ в организации взрывов на четырех оружейных заводах.