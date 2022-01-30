Северная Корея запустила в Японское море баллистическую ракету – это уже седьмое испытание оружия за январь

иллюстрация Северная Корея с утра 30 января запустила в Японское море баллистическую ракету средней дальности. За январь 2022 года КНДР уже в седьмой раз испытывает оружие — это самое большое количество испытаний с тех пор, как Ким Чен Ын у власти.

Об этом сообщает Yonhap.

Южная Корея зафиксировала запуск ракеты в 7:52 по местному времени из провинции Чагандо (восток Северной Кореи). Она пролетела на высоте 200 километров, в 30 минут примерно 800 километров. Военные подсчитали, что ракета достигала максимальной скорости, что в 16 раз больше скорости звука.

Ракета похожа на Hwasong-12, которую Северная Корея испытывала в 2017 году. Поэтому с начала 2022 КНДР уже семь раз проводила испытания оружия, военные называют такие испытания крупнейшими с 2017 года.

В частности, президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что последние испытания напоминают усиление напряженности в 2017 году, когда Северная Корея провела несколько ядерных испытаний и запустила свои крупнейшие ракеты, некоторые из которых пролетели над Японией.

В январе Северная Корея запустила самое большое ежемесячное количество снарядов с тех пор, как Ким Чен Ын возглавил страну в конце 2011 года. По шесть запусков КНДР проводила в марте и июле 2014 года.

Напомним, утром в понедельник, 17 января, Северная Корея провела четвертые за месяц испытания ракеты. Две баллистические ракеты были запущены в океан у восточного побережья Корейского полуострова.

Как известно, 5 января в КНДР запустили нечто похожее на баллистическую ракету. Это первый запуск снаряда из Северной Кореи с октября 2021 года.