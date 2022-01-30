На Львовщине перевернулся пассажирский автобус – пострадали 14 человек

На Львовщине перевернулся рейсовый автобус, в результате чего пострадали 14 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ДТП произошло сегодня, 30 января, около 01:40, на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Загорцы Золочевского района.

Предварительно установлено, что водитель автобуса Van Hool, который ехал по маршруту Харьков-Слупск, 34-летний житель Ровенской области, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на сторону.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения 14 пассажиров автобуса: 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из Львовской, Харьковской, Сумской Полтавской, Черниговской и Киевской областей и три женщины – 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчан и 47-летняя жительница Харьковской области.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, возле села Верчане Стрыйского района 10 декабря столкнулись автобус Mercedes с грузовым автомобилем Volvo.