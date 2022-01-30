Великобритания рассматривает возможность размещения войск и военных кораблей в Восточной Европе

Великобритания рассматривает возможность значительного размещения войск, военных кораблей и истребителей в Восточной Европе для противостояния враждебности России.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет «Радио Свобода».

«Это пошлет Кремлю четкий сигнал: мы не будем терпеть их дестабилизирующую деятельность и всегда будем стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебности России», – сказал Джонсон.

Кроме того, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Париж планирует направить в Румынию несколько сотен военных в рамках «оборонного альянса».

Парли назвала Румынию «зоной высокого напряжения», которую необходимо «успокоить». Румыния граничит с Украиной, а также с Молдовой, где у России есть войска в Приднестровье.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе посетит Украину для укрепления дипломатических отношений на фоне обострения ситуации с Россией.