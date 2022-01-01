В Украину прибыла глава минобороны Канады

В Киев 30 января с официальным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. В Украине она пробудет два дня.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

На аэродроме делегацию встречал заместитель министра обороны Александр Полищук.

Анита Ананд во время своего пребывания в Украине, в частности, встретится с министром обороны Алексеем Резниковым.

Напомним, Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину.