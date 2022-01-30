Великобритания не исключает арест имущества российских олигархов в Лондоне, в случае наступления РФ на Украину

Великобритания не исключает введения жестких санкций против РФ в случае наступления России на Украину, в том числе возможный арест имущества российских олигархов в Лондоне. Также в стране не исключают направление оружия и денег в Украину. Однако пока Великобритания хочет сдержать возможное нападение.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в интервью британскому телеканалу Sky News.

По ее словам, приоритетом является сдерживание Владимира Путина от нападения. Поэтому Великобритания предлагает перебросить дополнительные войска на восток и север НАТО, а также отправляет Украине оружие.

Трасс также заявила, что «абсолютно ничего не исключает», когда ее спросили, может ли Великобритании отправлять средства или оружие украинским военным в случае российского вторжения. Однако министр считает маловероятным сценарием участие британских военных в боевых действиях.

В то же время страна планирует усовершенствовать законодательство по санкциям.

«Любая компания, связанная с Кремлем и режимом в России, может стать мишенью», – говорит Трасс.

При этом, она добавляет, что «путинским олигархам» и российским компаниям, поддерживающим режим, не удастся скрыться. Трасс не уточнила, какие изменения планируют внести в законодательство по санкциям, а также не назвала конкретные компании, которые могут пострадать. В то же время министерша не исключила, что законодательные изменения могут предусматривать арест лондонской собственности российских олигархов.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность значительного размещения войск, военных кораблей и истребителей в Восточной Европе для противостояния враждебности России.