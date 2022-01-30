Сертификация «Северного потока-2» вряд ли состоится в первом полугодии 2022 года, - регулятор ФРГ

Сертификация газопровода «Северный поток-2» в Германии вряд ли состоится в первом полугодии 2022 года, несмотря на регистрацию дочерней компании.

Об этом заявил Президент Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн в интервью «Frankfurter Allgemeine Zeitung», сообщает RND.

По словам Хоманна, вряд ли сертификация состоится в первом полугодии, несмотря на создание «Газпромом» дочерней компании в Германии.

Он отметил, что запись о создании дочерней компании внесена в торговый реестр, «но дальнейших шагов нет».

«Окончание вряд ли будет возможно в первом полугодии», - сказал Хоманн.

Российский Газпром создал в Германии дочернюю компанию, отсутствие которой было причиной остановки сертификации газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен обсудил усиление санкций против Российской Федерации.