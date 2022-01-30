На Буковине сгорела деревянная церковь – инцидент расследуют

В горном селе Самакова Черновицкой области ночью сгорела деревянная церковь.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам местных жителей, деревянный храм в горном селе загорелся около трех часов ночи.

Сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия, однако спасти церковь им не удалось. Кроме деревянного храма дотла сгорела также колокольня.

По словам местных жителей, усложняли ситуацию с тушением огня также погодные условия, ведь посреди ночи в селе поднялся сильный ветер.

Сейчас инцидент с возгоранием церкви расследуют сотрудники полиции.

Напомним, в городе Сновск ночью 22 января горела церковь. По предварительным данным, вероятной причиной пожара стал поджог.