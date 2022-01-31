Реконструкция стадиона и сада, кислородная станция, дороги и многое другое: Нардеп Пасичный отчитался за работу в Очаковской ТГ

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный продолжает отчитываться за работу в 2021 году. На этот раз политик рассказал о проделанной работе на 127 избирательном округе, а именно в Очаковской территориальной общине.

Об итогах деятельности он сообщает у себя на странице в Facebook.

«Очаков – город, привлекающий николаевцев и туристов Николаевщины. Это город, который благодаря хорошим дорогам, построенным в прошлом году, является самым близким к морю. Город, вписывающийся в проект президентской программы «Николаевская Ривьера». Менее чем через час житель Николаева или гость областного центра сможет добраться до Черноморского побережья и отдохнуть здесь. Впоследствии имеет возможность добраться до Лагерной и Кинбурской кос, побывать на Аджиголе и в Национально историко-археологическом заповеднике «Ольвия». Очаковская городская территориальная община – одна из наиболее активных в эффективном освоении средств государственных субвенций. В этом, безусловно, заслуга руководства общества, четко соблюдающего установленные правила. Во-первых, подаются проекты, отвечающие нормам. Во-вторых, община берется и частично финансировать проекты. В-третьих, - община прилагает усилия, чтобы эти проекты были воплощены в жизнь», - написал Пасичный.

Нардеп отметил, что в прошлом году он поспособствовал тому, чтобы из государственной субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территории было выделено почти 3,5 миллиона гривен. За эти средства для КНП «Очаковская многопрофильная больница» приобрели цифровой рентген-диагностический комплекс. Оборудование на два рабочих места с рабочей станцией для получения, хранения и обработки цифровых рентгеновских изображений.

Кроме того, 120 тысяч гривен из средств госсубвенции было направлено на приобретение интерактивного комплекса для Очаковской общеобразовательной школы I-III степеней №2 имени П.П. Шмидта и Очаковской общеобразовательной школы I-III ступеней №4 Очаковского городского совета.

Также благодаря государственной субвенции удалось реализовать капитальный ремонт на территории ясли-сада и восстановление городского стадиона.

«Благодаря моим инициативам более шести миллионов гривен средств субвенции на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы направлено на реконструкцию Очаковского городского стадиона «Артания» и 8 миллионов 672 тысячи гривен – на капитальный ремонт ясли-сада «Солнышко». Из Государственного фонда регионального развития на эти объекты дополнительно привлечено 9,6 миллиона гривен и почти пять миллионов гривен соответственно. Впервые за годы независимости Украины «с нуля» восстановлен спортивный объект, – Очаковский городской стадион «Артания»!», - сообщил Пасичный.

Средства из государственной субвенции также пошли на технический надзор определенных объектов и корректировку проектно-сметной документации.

Также удалось приобрести кислородную станцию ZELKO OxyG 180 по производству газообразного кислорода, которая так необходима во времена пандемии.

«Скорректирована проектно-сметная документация на монтаж (реконструкцию) системы кислородоснабжения КНП «Очаковская многопрофильная больница». За 619 тысяч гривен приобретен трактор для учреждений коммунальной собственности. В городе установлены игровые площадки, закупленные на средства государственной субвенции…Благодаря выделению средств на приобретение кислородной станции услугами больницы смогут воспользоваться жители Очаковской, Черноморской и Куцурубской территориальных общин», - добавил он.

Все же, наибольшее количество средств в рамках Программы Президента «Большая стройка» в округе было направлено на ремонт автодорог.

«В прошлом году был закончен текущий средний ремонт курортного направления Т-15-13 Нечаяне-Очаков. Быстрыми темпами идет восстановление туристического направления Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка». На завершающем этапе работы по капитальному ремонту транспортной развязки и путепроводу на пересечении автодорог М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск и Т-15-06 Николаев-Домановка-Березки. Саму автодорогу Т-15-06 запланировано отремонтировать в 2022 году, на это в бюджете уже заложены соответствующие средства. Значение ремонта указанных автодорог трудно переоценить, так как обновление дорог на этих направлениях долгие годы ждали как местные жители, так и отдыхающие. Приятно получать благодарные отзывы от николаевцев и гостей области, которые выражают добрые слова за дорогу, сделанную европейским стандартом. В настоящее время трасса соответствует мировому уровню, имеет современное освещение, украшенные остановки, велосипедные дорожки. Вместе направляемся к европейскому уровню! Продолжаю работать ради николаевцев!», - отметил нардеп.

Напомним, нардеп Пасичный продолжает отчитываться за работу в 2021 году.