Турецкая разведка похитила в Украине оружейного барона, который рассказал о её «схемах»

Турецкие спецслужбы похитили в Украине бывшего офицера турецкой армии Бозкира Нури Гохана.

Об этом сообщает «Страна».

Он доставлен в Турцию. При этом в турецкой прессе отмечается, что спецоперация могла быть санкционирована лично президентом Эрдоганом, который договаривался с Президентом Украины Владимиром Зеленским о выдаче беглого экс-офицера. Эрдоган 3 февраля приезжает в Киев.

Ранее Гохан рассказал, как поставлял нелегально оружие в Сирию. При этом бывший офицер утверждал, что к тайным поставкам оружия причастны турецкие спецслужбы.

В 2007 году Гохана уволили из армии по подозрению в нелояльности, в результате очередной «чистки» вооруженных сил Турции сторонниками Эрдогана. Гохан занялся бизнесом: доставкой снаряжения, продуктов, а также гуманитарных грузов в страны, где шли вооруженные конфликты. Основными получателями товаров от компании Бозкира стали туркоманские племена в Сирии.

После начала гражданской войны в Сирии Гохан стал поставлять туркоманам оружие. По его словам, поставки контролировала турецкая разведка МИТ. Он закупал оружие по всей Восточной Европе и в Центральной Азии с 2012 по 2015 годы.

- То есть я покупал официально оружие как бы для турецкой армии. После закупки и получения оружия я перевозил его на свой склад, и уже после этого отправлял через границу сирийско-туркоманским отрядам. Сирийская сторона полностью контролировалась полевым командиром Халилем Хармидо, - говорит Гохан.

По его словам, безопасность и беспрепятственный провоз налички от продажи оружия гарантировала турецкая разведка МИТ. Она же якобы забирала долю от каждой партии оружия – 2-3 миллиона долларов. Экс-офицера отстранили от поставок оружия после того, как он пытался провезти партию без участия разведки. После этого его заставили покинуть Турцию. Гохан говорит, что турецкие власти приписали ему убийство писателя Неджипа Хаблемитоглу в 2002 году.

Экс-офицер переехал в Украину, где также занимался посредническими услугами в поставках оружия и боеприпасов. 10 июля 2019 года Бозкир Нури был задержан в Киеве по запросу Турции. Но украинские суды не нашли оснований для его экстрадиции.

Гохан утверждал, что ранее переправлял из Турции в Сирию большие партии боеприпасов к оружию советского производства, которые он брал с украинских складов.

«Бозкир Нури говорит, что лично ездил в 2014 и 2015 году в Украину договариваться о поставках оружия – в переговорах активно участвовали украинские военные и чиновники Минобороны. Гохан говорит, что переговоры по поставкам оружия из Украины были секретными. Также без откатов продавцам – чиновникам украинского Минобороны, не обошлась ни одна сделка».

«По словам Бозкира Нури, большая часть украинских боеприпасов поставлялась с армейских складов в Сватово Луганской области и Балаклее, о чем свидетельствовала маркировка ящиков. То есть именно тех, которые потом взорвались и сгорели в 2015 и 2017 годах», - отмечает издание.

Напомним, что в июле 2018 года в центре Николаева похитили оппозиционного турецкого журналиста и учредителя николаевского благотворительного фонда Юсуфа Инана. Турецкие власти обвиняли его в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред государству. Инана задержали сотрудники управления СБУ в Киевской области с соответствующим решением суда на территории Николаева. Позднее его выдали режиму Эрдогана по официальному запросу.

Также ранее сообщалось, что агенты турецкой разведки задержали в Одессе члена группировки Рабочая партия Курдистана, которая признана в Турции террористической, и в рамках специальной операции доставили его обратно в Турцию.