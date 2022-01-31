Американские СМИ заявили, что новым послом США в Украине может стать Бриджит Бринк

Президент США Джо Байден избрал кандидаткой на должность посла в Украине опытную кадровую дипломатку Бриджит Бринк.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «CNN» и «Bloomberg».

Сейчас Бринк работает послом США в Словакии. По информации СМИ, президент США официально еще не выдвинул ее, потому что украинское правительство не дало согласия. Отмечается, что одобрение является частью процесса выбора послов и может длиться до нескольких недель.

Стоит отметить, что должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

После нее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам, а не послы: Уильям Тейлор и Кристина Квин, руководящая миссией по настоящее время. В декабре СМИ уже сообщали, что Бринк может возглавить Посольство США в Украине.