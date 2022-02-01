Президент Зеленский подписал Указ об увеличении ВСУ на 100 тысяч: «Не потому, что завтра война, а для того, чтоб завтра и далее был мир»

Во вторник, 1 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде на торжественном пленарном заседании, подписав Указ об увеличении Вооруженных Сил Украины.

Онлайн-трансляцию ведет телеканал «Рада».

Прежде всего, Президент поблагодарил граждан за то, что они дважды вакцинировались, тем самым уберегая себя и окружающих от пандемии.

Также он заявил об укреплении гривны и экономики, в целом. Отдельно Президент обратился к оппозиционным силам, отметив, что можно выступать против власти, но нельзя выступать против народа, «держа их в минус на холоде, чтоб получить свои плюсы».

В контексте информации о возможном открытом вторжении Зеленский напомнил о том, что в начале февраля в Украину для переговоров прибудут сразу пять лидеров иностранных государств и министров.

— Такая интенсивность визитов – это серьезный фактор стабилизации ситуации внутри нашего государства, - сказал Зеленский.

Он отметил, что «сплетни, слухи ,прогнозы экспертов и Ванги не оправдались. Нам готовы подставить плечо, а не подножку».

Также он рассказал о собственном Указе, которым предполагается увеличение ВСУ на 100 тысяч человек и 20 бригад.

— Разработан указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже 3-х минимальных заработных плат. Переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих 3 лет численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад ВСУ. — Этот Указ не потому что завтра война, а для того, чтоб завтра и далее был мир, - отметил Зеленский, подписав Указ прямо у трибуны.

Также Президент заявил об увеличении зарплаты военнослужащим, которая должна теперь приравниваться трем минимальным зарплатам. Как известно, минимальная зарплата с 1 декаюря 2021 года составляет 6500 гривен. Соответственно, зарплата контрактника может варьироватьсяв пределах 20 тысяч гривен.

Отметим, ранее Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Кабмин должен обеспечить с 2023 года минимальный размер зарплаты для военнослужащих ВСУ (кроме срочной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной зарплаты.

Напомним, ранее Президент Зеленский обратился к иностранным дипломатам в связи с заявлением Запада о вторжении России в Украину: «Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать».