Нардеп Воронько, у которого ГБР недавно устроило обыски по факту подделки документов, объявил о выходе из фракции «Слуга Народа»

Народный депутат, член межфракционного объединения «Разумная политика» Олег Воронько, к которому недавно приходили с обысками и подозревают в подделке документов, решил выйти из состава фракции «Слуга Народа».

Об этом он рассказал в парламенте во вторник, 1 февраля.

Как известно, 28 января ГБР пришло с обыском к нардепу от «СН» – он подделал для суда документы, чтобы избежать штрафа.

Он отметил, что «уже сегодня передаст заявление руководству о выходе».

Сам же Воронько считает, что на него якобы давят, потому что он не голосовал за некоторые законопроекты, в частности, относительно земельной реформы и игорного бизнеса.

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в эфире канала «Рада», комментируя выход Воронько, отметил, что это суверенное право депутата.

Отметим, что Воронько является депутатом-мажоритарщиком, поэтому выход из фракции не лишит его мандата.

Напомним, что нардепа впервые отдали под суд за кнопкодавство в Верховной Раде – ему грозит штраф. По данным следствия, 21 февраля 2020 года народный депутат Украины Владислав Поляк применил персональную электронную карточку другого народного депутата и путем нажатия кнопки «За» совершил вместо него голосование с целью принятия трех поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». В феврале 2021 года ему вручили подозрение.