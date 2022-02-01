«Пояс безопасности и процветания»: Глава МИД Кулеба заявил о создании Альянса между Украиной, Великобританией и Польшей

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о создании Альянса между тремя странами – Украиной, Великобританией и Польшей.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что информация о новом объединении уже обсуждается в сети, поэтому сам Кулеба решил внести ясность в этот вопрос. По словам министра, инициатором союза выступила Украина, вопреки мнению скептиков.

«С инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина (честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому в очередной раз повторяю – верьте в свое государство). Я благодарен коллегами друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад», - написал глава МИД.

Он отмечает, что Украина не может ждать своего членства в Евросоюзе или НАТО, поэтому уже сейчас объединяется со странами-партнерами, создавая необходимые связи для собственной защиты и безопасности.

«Этот новый формат является частью нашей стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности. Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества», - заявил Дмитрий Кулеба.

При этом, он отметил, что альянсы не всегда должны быть связаны географически. Конкретно этот союз был создан, поскольку в Киеве, Варшаве и Лондоне «обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой».

Также он добавил, что о созданном Альянсе планировали сообщить во время визита, однако Лиз Трасс заболела коронавирусом, поэтому визит пришлось отложить.

«Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела ковидом и мы переносим это объявление на позже. Однако за это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат», - добавил Кулеба.

Напомним, в начале февраля в Украину для переговоров прибудут сразу пять лидеров иностранных государств и министров.