«Укрепляем армию – лучшую армию в Европе!»: Нардеп Копытин призвал своих коллег поддержать будущий законопроект об увеличении ВСУ

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Копытин поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за Указ об увеличении численности ВСУ и призвал своих коллег голосовать за будущий законопроект.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Как известно, во вторник, 1 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде на торжественном пленарном заседании, подписав Указ об увеличении Вооруженных Сил Украины.

«Укрепляем армию – лучшую армию в Европе! Сегодня, во время торжественного заседания Верховной Рады, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии», - написал Копытин.

Отдельно нардеп отметил, что в Указе предусматривается увеличение льгот. Кроме того, Копытин призвал своих коллег проголосовать за будущий законопроект, подчеркнув, что только Украина несет ответственность за сохранение собственного суверенитета.

«Отдельно Указ предусматривает увеличение количества льгот для проходящих военную службу. Добавлю от себя, как нардеп, занимающийся этим вопросом, это еще один шаг к созданию профессиональной армии европейского стандарта! Указ должен пройти Кабмин, а затем будет вынесен в качестве законопроектов на рассмотрение Верховной Рады Украины. Я надеюсь, что мои коллеги поддержат эту инициативу. Как сказал Президент, это не для войны, это для гарантии мира. Ибо хотя мы и имеем друзей на мировой арене, ответственность за суверенитет нашей страны лежит только на нас самих», - отметил нардеп.

Отметим, во вторник, 1 февраля, на сайте Президента опубликовали Указ, который он ранее озвучил у трибуны в Верховной Раде. Документ с названием «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Сил Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии» подразумевает увеличение численности Вооруженных Сил Украины на 100 тысяч человек, а бригад – на 20.

В документе также речь идет о том, чтобы увеличить зарплаты военнослужащим. Указ должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады в виде законопроекта.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Кабмин должен обеспечить с 2023 года минимальный размер зарплаты для военнослужащих ВСУ (кроме срочной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной зарплаты.