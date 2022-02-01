Премьер-министр Британии Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во вторник, 1 февраля, в Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Об этом сообщает «Reuters».

«Как друг и демократический партнер, Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить», - написал Джонсон в Twitter перед посадкой.

Офис Президента Украины опубликовал видео, что Зеленский встретил Джонсона в Мариинском дворце.

Великобритания 1 февраля объявила о выделении Украине 88 миллионов фунтов помощи на укрепление энергетической безопасности, пишет «Forbes». Новое финансирование поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России, считают в британском правительстве.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о создании Альянса между тремя странами – Украиной, Великобританией и Польшей.