Зеленский и Джонсон выступили с общим заявлением: «Британия стоит бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии»

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что Соединенное Королевство стоит бок о бок с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Напомним, что Зеленский и Джонсон встретились в Киеве 1 февраля для обсуждения российской враждебной деятельности, включая наращивание войск.

«Премьер-министр отметил непреклонную преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Соединенное Королевство стоит бок о бок с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, представляющей угрозу миру и безопасности в регионе, подрывающей глобальный порядок. Лидеры подчеркнули, что право каждого украинца – определять свое будущее».

«Они предупредили, что любое дальнейшее вмешательство России в Украину будет масштабной стратегической ошибкой и будет иметь жесткие гуманитарные последствия», - отмечено в заявлении.

Украина и Британия согласились работать вместе с целью укрепления безопасности и обороноспособности Украины. Лидеры также выразили приверженность укреплению энергетической безопасности Украины и поддержанию ее усилий в сфере «зеленой» трансформации. Премьер-министр Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи в размере 88 миллионов фунтов стерлингов для поддержки усилий Украины по сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.

«Лидеры еще раз подтвердили желание углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также продолжать взаимодействие, в частности, в рамках Стратегического диалога Украина – Великобритания», - заявили в Офисе Президента.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о создании Альянса между тремя странами – Украиной, Великобританией и Польшей.

- Премьер-министр Джонсон заверил меня в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в готовности к дальнейшему взаимодействию, в том числе и в пределах Крымской платформы, с целью деоккупации нашего полуострова, возвращения всех наших украинских территорий, - отметил Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, во время встречи стороны обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации.

- Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше, чем реанимация. Это доказывает и недавнее решение британского правительства по разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины, – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что на встрече с премьер-министром Великобритании была достигнута договоренность о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также активизация взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности.

Со своей стороны Борис Джонсон заявил, что эскалация агрессии РФ по отношению к Украине стала бы политической, гуманитарной и военной катастрофой для России и всего мира. Поэтому, убежден он, нужно, чтобы Российская Федерация отступила назад и избрала путь дипломатии. Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания на протяжении последних лет оказывала и продолжает оказывать Украине помощь для укрепления ее безопасности и обороны.