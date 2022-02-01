Набсовет «Укрзалізниці» возглавил Гепард Хафер – ранее он работал в Deutsche Bahn

Наблюдательный совет «Укрзалізниці» возглавил немец Гепард Хафер, у которого есть опыт работы в Deutsche Bahn. Его заместителем стал бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Руководство наблюдательного совета УЗ избрали на его учредительном заседании, состоявшемся 2 февраля.

Отметим, В наблюдательный совет «Укрзалізниці» входят четверо независимых членов (Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер) и трое представителей государства (Сергей Лещенко, Давид Ломджария, Сергей Москаленко).

Набсовет «Укрзалізниці» не работал с конца сентября 2021 года в связи с окончанием срока действия контрактов последних четырех членов совета.

В сентябре Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета «Укрзалізниці» Шевки Аджунером и членами совета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.