Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли уже в четверг, 3 февраля.

Об этом сообщает Reuters, цитируя слова министра торговли Мехмета Муша.

По его словам, это произойдет в рамках визита в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, когда президент Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией», — заявил Муш.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о создании Альянса между тремя странами – Украиной, Великобританией и Польшей.