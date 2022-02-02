Амбулатории, оборудование: Замазеева рассказала об успехах «Большой стройки» на Николаевщине в сфере медицины

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о достижениях Программы «Большая стройка» в Николаевской области.
Об этом она написала у себя на странице в Facebook.
«Каждый житель Николаевской области может увидеть результаты программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» в сфере медицины. Реконструкция приемного отделения Первомайской больницы. В прошлом году посещала отделения на начальных этапах постройки. Сегодня же можно увидеть результат реконструкции», - написала Замазеева.
Также было приобретено:
аппарат УЗИ;
аппарат для компьютерной томографии;
рентген-аппарат.
Кроме этого, приемные отделения строятся в:
Баштанской больнице;
Вознесенской больнице;
Николаевской областной больнице;
Николаевской больнице скорой помощи;
«Амбулатория в селе Бугское. Ее строительство длилось почти два года. Во время моего визита еще осенью работы вообще были прекращены, а сам подрядчик исчез. К счастью, строительство удалось возобновить, а ремонт находится на завершающем этапе. Поэтому совсем скоро медицинское учреждение сможет принимать пациентов», - написала глава облсовета.
Аналогичные амбулатории построены в:
с. Лиманы
с. Баловное
с. Галициново
с. Мартыновское
с. Высунск
с. Мостовое
с. Катеринка
«Приятно видеть реальные изменения в наших общинах благодаря слаженной работе на всех уровнях и этапах президентской программы», - добавила Анна Замазеева.
Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский рассказал об итогах реализации программы «Большая стройка» в 2021 году в Николаевской области.