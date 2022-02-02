Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк

Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, МИД уже запустил процедуру согласования ее кандидатуры.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

— Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры, — сказал Кулеба на брифинге.

Министр отметил, что в каждой стране есть определенная процедура согласования кандидатуры посла, и после этого принимается решение.

— Мы эту процедуру запустили, и когда вся информация будет собрана, будет приниматься политическое решение, — пояснил глава МИДа.

Справка:

В Украине уже на протяжении двух с половиной лет нет американского посла и решение о назначении должно быть принято в самое ближайшее время на фоне роста напряженности в отношениях между Киевом и Москвой.

Бринк является послом США в Словакии с июля 2019 года. Ранее она работала в Совете национальной безопасности и в аванпостах США в Сербии, Узбекистане и Грузии.

Стоит отметить, что должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

После нее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам, а не послы: Уильям Тейлор и Кристина Квин, руководящая миссией по настоящее время. В декабре СМИ уже сообщали, что Бринк может возглавить Посольство США в Украине.