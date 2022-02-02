«Он аморально поступил»: Нардеп Арахамия заявил, что Трухина хотят исключить из «СН» за взятку, а его участие в ДТП надо доказать

Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия решила исключить Александра Трухина из-за его попытки дать взятку патрульному полицейскому, а не за участие в аварии, поскольку факт участия надо доказать.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Новое издание».

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В «Слуге Народа» намерены исключить Трухина из партии. В МВД, в свою очередь, отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с Монастырским. 2 февраля Трухина исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство.

Давид Арахамия отметил, что для того, чтобы понять, участвовал ли Трухин в ДТП, необходимо провести экспертизу, посмотреть информацию на камерах наблюдения. При этом, исключили его из фракции за то, что он предлагал взятку патрульному полицейскому.

— Есть бетонные доказательства, как это решить раз и навсегда и для общества ответить. Первое – взять камеры, запросить видео камер, рассмотреть, кто там был за рулем. Второе – сделать экспертизу подушки (безопасности), там на видео было видно, что была отстреляна подушка. На подушке во время отстрела всегда остаются капли крови, слюна, ну, в общем, провести анализ ДНК. Все станет ясно, кто был за рулем. Если его там за рулем не было, а он был пассажиром, как он говорит – спал, и проснулся во время ДТП, был шокирован… Ну, все равно, то, что он предлагал полицейским деньги, он аморально поступал и мы отреагировали на это. А с точки зрения закона, пусть правоохранительные органы разбираются, где там есть какие-то составы, - заявил Арахамия.

Как известно, в СМИ сообщали, что 23 августа 2021 года народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин, якобы будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. А Ford - в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа значится другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события - нет записей с камер видеонаблюдения.

Кроме того, Государственное бюро расследований не владеет материалами о том, что депутат Верховной Рады от «Слуги Народа» Александр Трухин после ДТП с его участием проходил освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Напомним, что в Государственном бюро расследований заявили, что у них не было видео с бодикамеры патрульного после ДТП с участием нардепа Александра Трухина, которое опубликовали журналисты.