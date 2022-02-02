Нардеп Копытин возглавил ВСК по участию местных властей в оккупации Крыма: «Это сделали враги, но хуже врагов могут быть только свои предатели»

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин возглавил Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов, способствовавших оккупации Автономной Республики Крым.

За соответствующее постановление №4567 проголосовали 229 парламентариев.

Согласно пояснительной записке к принятому документу, основными задачами ВСК, в частности, является проведение проверки сведений о фактах и ​​лицах, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым, проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших временной оккупации АРК.

Кроме того, деятельность комиссии предусматривает установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с вопросами о временной оккупации Крыма.

По результату проверки вышеупомянутых данных ВСК должна инициировать вопрос о привлечении виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Заместителем председателя комиссии выбрали Григория Немырю (парламентская фракция «Всеукраинское объединение «Батькивщина»).

В комментарии «Преступности.НЕТ» Игорь Копытин рассказал, что хуже врагов, которые оккупировали полуостров, могут быть только соратники, которые в итоге оказались предателями.

— На заседании Парламента было создано Временную следственную комиссию ВРУ по вопросам расследования фактов, которые способствовали временной оккупации АР Крым для того, чтобы проверить наличие или опровергнуть факты помощи в оккупации Крыма со стороны тогдашней местной власти. Это болезненный вопрос для страны – у нас насильственным путём отобрали полуостров. Это сделали враги, но хуже врагов могут быть только свои предатели. Мы хотим проверить - были ли предатели, которые должны понести ответственность, - сказал Игорь Копытин.

Полученные сведения члены комиссии передадут в следственные органы.

— Члены данной ВСК во главе со мной, конечно, не следственный орган, но ни я, ни мои коллеги, которые вошли в состав комиссии, не хотим оставаться в стороне. Поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы собрать информацию, в рамках полномочий ВСК, и передать ее органам следствия, - добавил Игорь Копытин.

Напомним, глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. В частности, по его словам, Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.