Президент Зеленский провел переговоры с премьером Нидерландов – в Украине могут построить 48 новых больниц

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подробно обсудили конкретные шаги по деэскалации ситуации вокруг украинских границ и мирного урегулирования.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Это был первый визит главы нидерландского правительства в Украину за последние 17 лет.

- Большинство времени мы сегодня посвятили вопросу безопасности в Украине и безопасности на наших границах, которая влияет на экономику нашего государства. Также обсудили возможные санкции со стороны Европейского Союза, Нидерландов в случае эскалации, – отметил Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность Нидерландам и лично Марку Рютте за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность к взаимодействию с целью деоккупации Крыма. В ходе встречи обсуждалось усиление двустороннего сотрудничества в направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины.

- Мы также заинтересованы в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Наш торговый оборот пересек отметку в 2,5 миллиарда долларов, но мы стремимся и можем гораздо больше. Я предложил крупным нидерландским компаниям открывать для себя Украину и создавать новые истории успеха там, где у нас большие перспективы. Это альтернативная энергетика, речной транспорт, управление водными ресурсами, обращение с отходами, сельское хозяйство, орошение и мелиорация, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что продолжит переговоры с Марком Рютте по расследованию сбития самолета рейса MH17 над Донбассом.

- Мы обсудим все детали. На днях Европейский суд по правам человека начал слушание соответствующего дела, и наши государства продолжат тесное сотрудничество в этом направлении, в частности, в рамках Совместной следственной группы по расследованию этой трагедии, – сообщил Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов со своей стороны подчеркнул, что сегодня необходимо приложить все усилия для деэскалации ситуации у границ Украины, в частности дипломатическим путем.

- Единственное решение для деэскалации – это дипломатия, это диалог, который должен продолжаться между Россией и США, между Россией и НАТО и, конечно, между странами Нормандского формата – Украиной, Германией и Францией, – сказал Марк Рютте.

Глава нидерландского правительства поблагодарил Президента Украины за сотрудничество в расследовании сбития самолета рейса МН17.

Также отмечается, что Украина заинтересована в присоединении Нидерландов к модернизации украинских больниц и улучшению медицинских услуг.

- У нас есть отдельная программа, которую премьер-министр Рютте обсуждал с нашим премьер-министром Денисом Шмыгалем, и которую мы хотим ввести вместе с Нидерландами и Министерством здравоохранения – по строительству 48 новых современных больниц и реабилитационных центров для наших военных, ветеранов, – сказал Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Нидерланды за помощь в реабилитации и лечении украинских военных, раненых на Донбассе. Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность за финансовую помощь в борьбе с COVID-19 на востоке Украины.