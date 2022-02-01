США направит в Европу 2 тысячи своих военных, это назвали «сигналом Путину»

Пентагон переместит часть своих войск в Центральную и Восточную Европу.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Президент Джо Байден отправит 2 тысячи военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1 тысяча военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.

Перемещение войск является сигналом для президента РФ Владимира Путина и для всего мира о том, что НАТО имеет важное значение для США, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

- Эти силы не собираются воевать в Украине. Они реагируют на текущие условия, – сказал чиновник Пентагона.

В прошлом месяце Пентагон перевел 8,5 тысяч американских военнослужащих в «усиленную боевую готовность» для развертывания в Европе, если НАТО активирует силы реагирования. Эти войска представляют вклад Америки в 40-тысячные силы реагирования НАТО, для активации которых требуется разрешение всех 30 членов Альянса.

Напомним, ранее в Украину из США прибыл еще один, уже шестой самолет с военной помощью.