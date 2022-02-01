У Байдена больше не считают, что российское вторжение в Украину является неизбежным

Белый дом говорит, что больше не описывает потенциальное вторжение России в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает «Европейская правда».

- Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-то. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение, – сказала Псаки.

На прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть «неизбежным», что повлекло за собой негативную реакцию Киева. Украинские чиновники, включая Президента Украины Владимира Зеленского, не согласились и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Псаки также сказала, что решение Байдена развернуть 3 тысячи американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками, но отметила, что этот шаг не был вызван конкретным событием последних дней. Она отрицает, что развертывание можно рассматривать как эскалацию напряженности.

- Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор. Этим агрессором является Россия, - сказала Псаки.

А как сообщает «Цензор.НЕТ», президент Франции Эмманюэль Макрон собирается в ближайшее время провести переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.