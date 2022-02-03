Визит Эрдогана в Украину: киевлян предупредили о перекрытии улиц в центре города

В четверг, 3 февраля, Украину с официальным визитом посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который проведет встречу с Президентом Владимиром Зеленским.

Сообщалось, что визит Эрдогана в Киев будет проходить в рамках 10 заседания стратегического совета «Украина – Турция» высокого уровня. В рамках визита запланировано подписание между Украиной и Турцией 12 межгосударственных соглашений, которые выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий.

Основным документом считается соглашение о зоне свободной торговли, которое страны согласовали еще в 2010 году, однако не утвердили из-за разногласий по вопросу тарифов.

Ожидается, что президенты также обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной отрасли, в частности, планы строительства в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.

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11:35 Также киевлян предупредили о том, что в центральной части города возможны временные ограничения дорожного движения, «а также некоторые улицы Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов», передает Управление государственной охраны Украины.

11:30 В Офисе Президента отмечают, что официальная церемония встречи запланирована в 13:00, а в 15:00 президенты совместно выступят с заявлениями для прессы.

«3 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана, который будет находиться в нашей стране с официальным визитом», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен провести встречу Зеленского и Путина в Турции.